Прибывшим в села Ходжавендского района семьям вручили ключи

Сегодня первым семьям, прибывшим в села Гюнейхырман и Гюзейхырман Ходжавендского района, были вручены ключи от их домов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, после встречи прибывших в села семей сотрудники ANAMA предоставили им подробную информацию об опасностях, связанных с минами и неразорвавшимися боеприпасами. Семьям было рекомендовано держаться подальше от неизвестных предметов и объектов, а в случае обнаружения таковых - незамедлительно сообщать в соответствующие структуры.

В церемонии вручения ключей приняли участие сотрудники специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, а также другие официальные лица.

Семьи с радостью приняли ключи и заселились в свои дома.

Вернувшиеся на родную землю бывшие вынужденные переселенцы выразили глубокое удовлетворение проявленной о них государственной заботой и высказали искреннюю благодарность руководству страны за созданные современные условия для жизни.

Жители с уважением почтили память героических шехидов, подаривших историческую Победу и освободивших наши земли ценой своей жизни, и помолились Всевышнему за упокой их душ. Вместе с тем, пожелав здоровья проявившим в боях отвагу гази, жители подчеркнули, что возрождение на освобожденных от оккупации территориях стало возможным именно благодаря этому самоотверженному подвигу. Они отметили, что новая жизнь, начавшаяся сегодня, - это также плод победы, вверенной им шехидами и ветеранами.

Отметим, что на первом этапе в село Гюзейхырман была переселена 21 семья (87 человек), а в село Гюнейхырман - 18 семей (72 человека). Это семьи, которые ранее временно проживали в общежитиях, санаториях, лагерях, недостроенных постройках и административных зданиях в различных регионах республики.