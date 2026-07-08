https://news.day.az/world/1846674.html Эрдоган назвал ключ к миру на Ближнем Востоке - ВИДЕО Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ключом к прочному миру на Ближнем Востоке является решение на основе принципа двух государств. Как передает Day.Az, об этом турецкий лидер сказал, выступая на саммите НАТО в Анкаре.
Эрдоган назвал ключ к миру на Ближнем Востоке - ВИДЕО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ключом к прочному миру на Ближнем Востоке является решение на основе принципа двух государств.
Как передает Day.Az, об этом турецкий лидер сказал, выступая на саммите НАТО в Анкаре.
"Я вновь подчеркиваю, что ключом к прочному миру на Ближнем Востоке является решение на основе принципа двух государств. Особенно хочу отметить, что обеспечение спокойствия в Газе и Ливане является обязанностью, которая лежит на всех нас", - сказал Эрдоган.
Он также заявил о необходимости полной солидарности в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма.
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