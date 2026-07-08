Эрдоган назвал ключ к миру на Ближнем Востоке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ключом к прочному миру на Ближнем Востоке является решение на основе принципа двух государств.

Как передает Day.Az, об этом турецкий лидер сказал, выступая на саммите НАТО в Анкаре.

"Я вновь подчеркиваю, что ключом к прочному миру на Ближнем Востоке является решение на основе принципа двух государств. Особенно хочу отметить, что обеспечение спокойствия в Газе и Ливане является обязанностью, которая лежит на всех нас", - сказал Эрдоган.

Он также заявил о необходимости полной солидарности в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма.