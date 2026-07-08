https://news.day.az/society/1846658.html

Пожар вспыхнул на территории заповедника "Гызылагач"

На территории государственного природного заповедника "Гызылагач" в селе Микаиллы Нефтчалинского района произошел пожар. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям. По данным ведомства, огнем были охвачены сухая трава и кустарники на площади 15 гектаров.