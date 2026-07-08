Пожар вспыхнул на территории заповедника "Гызылагач"

На территории государственного природного заповедника "Гызылагач" в селе Микаиллы Нефтчалинского района произошел пожар.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, огнем были охвачены сухая трава и кустарники на площади 15 гектаров. Благодаря оперативным действиям пожарных подразделений удалось предотвратить распространение огня на прилегающие территории.

Пожар был полностью ликвидирован.