https://news.day.az/world/1846607.html В Киеве прогремели взрывы Утром 8 июля в столице Украины Киеве вновь были слышны взрывы. Как передает Day.Az со ссылкой на РБК-Украина, это был второй взрыв, зафиксированный в городе в течение дня. Киевская городская военная администрация объявила в столице воздушную тревогу и призвала жителей немедленно спуститься в укрытия.
В Киеве прогремели взрывы
Утром 8 июля в столице Украины Киеве вновь были слышны взрывы.
Как передает Day.Az со ссылкой на РБК-Украина, это был второй взрыв, зафиксированный в городе в течение дня.
Киевская городская военная администрация объявила в столице воздушную тревогу и призвала жителей немедленно спуститься в укрытия.
Воздушные силы Украины сообщили о движении реактивного беспилотного летательного аппарата в направлении Киева.
По информации, одновременно с сигналом воздушной тревоги в городе был слышен мощный взрыв. По предварительной версии, взрыв произошёл в результате поражения беспилотника силами противовоздушной обороны.
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