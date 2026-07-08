В Киеве прогремели взрывы

Утром 8 июля в столице Украины Киеве вновь были слышны взрывы.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК-Украина, это был второй взрыв, зафиксированный в городе в течение дня.

Киевская городская военная администрация объявила в столице воздушную тревогу и призвала жителей немедленно спуститься в укрытия.

Воздушные силы Украины сообщили о движении реактивного беспилотного летательного аппарата в направлении Киева.

По информации, одновременно с сигналом воздушной тревоги в городе был слышен мощный взрыв. По предварительной версии, взрыв произошёл в результате поражения беспилотника силами противовоздушной обороны.