Энергетика и логистика еще больше сближают Азербайджан и Казахстан.

Об этом в беседе с Day.Az сказал докторант кафедры международных отношений и мировой экономики НАО "КазНУ имени аль-Фараби" Ален Джуанышбеков.

"Казахстан рассматривает возможность импорта авиатоплива из Азербайджана, что можно считать признаком выхода энергетического сотрудничества между двумя странами на новый уровень. Речь идет не столько о разовой коммерческой сделке, сколько о расширении формата энергетического взаимодействия. Такой вывод основан на заявлениях министра энергетики Казахстана Ерлана Аккенженова, а также материалах "КазМунайГаз", которые свидетельствуют о расширении направлений двустороннего сотрудничества в сфере энергетической логистики. Подтверждением данной тенденции служит и соглашение между "КазМунайГаз-Аэро" и AZAL, предусматривающее обеспечение заправки воздушных судов азербайджанской авиакомпании в аэропорту Шымкента", - сказал он.

По его словам, если поставки авиатоплива будут запущены, это может стать отправной точкой для последующего углубления отраслевой интеграции.

"Перспективными направлениями дальнейшего сотрудничества являются создание совместных логистических хабов для перевалки нефтепродуктов в Актау и Баку, развитие взаимодействия между национальными нефтегазовыми компаниями в сфере нефтепереработки, реализация проектов по экспорту "зеленой" электроэнергии через Каспий. Характерно, что в ходе официальных встреч президентов Казахстана и Азербайджана неоднократно подчеркивалась взаимосвязь энергетического и транспортно-логистического сотрудничества как ключевых составляющих стратегического партнерства двух государств. В этой связи запуск поставок авиатоплива следует рассматривать не как отдельную коммерческую инициативу, а как практический этап формирования более широкой региональной энергетической и транспортно-логистической экосистемы, ориентированной на диверсификацию экспортных маршрутов, укрепление энергетической безопасности и расширение экономической взаимозависимости Казахстана и Азербайджана", - сказал он.

Говоря о наиболее перспективных направлениях сотрудничества в энергетической сфере между странами, эксперт отметил, что ими остаются расширение экспорта нефти, развитие совместной нефтепереработки, проекты в области возобновляемой энергетики и создание региональной энергетической инфраструктуры.

"В 2024 году объем транспортировки казахстанской нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан достиг около 1,4 млн тонн, в 2025 году чуть меньше - 1,3 миллиона, при этом стороны рассматривают возможность увеличения поставок до 2,2 млн тонн ежегодно. Одновременно Казахстан, Азербайджан и Узбекистан подписали Соглашение о стратегическом партнерстве в области производства и передачи "зеленой" энергии, предусматривающее строительство подводного энергетического кабеля через Каспий", - сказал эксперт.