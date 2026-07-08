В США объяснили удары по Ирану

Новые удары США по Ирану стали ответом на атаки Тегерана на коммерческие суда в Ормузском проливе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, с таким заявлением выступило Центральное командование Пентагона (CENTCOM) в социальной сети Х.

В публикации уточняется, что американские удары были нанесены в ответ на нападения Ирана на три коммерческих судна, пересекавших Ормузский пролив. Кроме того, в Пентагоне посчитали опасными и неоправданными действия Тегерана.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о нанесении ударов по Ирану. При этом в понедельник, 6 июля, военные Ирана выпустили по меньшей мере две ракеты по торговым судам в Ормузском проливе.