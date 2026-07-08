В США назвали наказанием атаку на Иран

Атаки на Иран будут продолжаться еще некоторое время.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника.

Собеседник канала заявил, что атака США "не будет пропорциональной" ответной мерой.

"Это наказание. Это будет продолжатся некоторое время", - подчеркнул он.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о нанесении ударов по Ирану в ответ на атаки в Ормузском проливе. Действия Тегерана были названы нарушением режима прекращения огня.