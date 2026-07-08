https://news.day.az/world/1846592.html США заявили о начале "серии мощных ударов" по Ирану Американские военные приступили к нанесению серии мощных ударов по Ирану в ответ на якобы атаки исламской республики против трех судов в Ормузском проливе. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное командование ВС США.
США заявили о начале "серии мощных ударов" по Ирану
Американские военные приступили к нанесению серии мощных ударов по Ирану в ответ на "атаки исламской республики против трех судов в Ормузском проливе".
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное командование ВС США.
"Силы Центрального командования начали наносить серию мощных ударов по Ирану, - говорится в публикации командования в X. - Удары США наносятся в ответ на иранские удары по трем коммерчески судам, которые проходили через Ормузский пролив".
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