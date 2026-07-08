США заявили о начале "серии мощных ударов" по Ирану

Американские военные приступили к нанесению серии мощных ударов по Ирану в ответ на "атаки исламской республики против трех судов в Ормузском проливе".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное командование ВС США.

"Силы Центрального командования начали наносить серию мощных ударов по Ирану, - говорится в публикации командования в X. - Удары США наносятся в ответ на иранские удары по трем коммерчески судам, которые проходили через Ормузский пролив".