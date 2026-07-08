https://news.day.az/world/1846755.html В Индии показали сбор урожая перца чили - ВИДЕО В индийском городе Гунтур, одном из крупнейших мировых центров по производству перца чили, урожай по-прежнему собирают вручную. Как передает Day.Az, соответствующее видео распространилось в сети. На кадрах запечатлено, как рабочие собирают спелые красные стручки с кустов.
В Индии показали сбор урожая перца чили - ВИДЕО
В индийском городе Гунтур, одном из крупнейших мировых центров по производству перца чили, урожай по-прежнему собирают вручную.
Как передает Day.Az, соответствующее видео распространилось в сети.
На кадрах запечатлено, как рабочие собирают спелые красные стручки с кустов. После сбора перец сушат под открытым солнцем, благодаря чему он приобретает характерный вкус и становится основой знаменитой острой специи.
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