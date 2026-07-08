В Индии показали сбор урожая перца чили

В индийском городе Гунтур, одном из крупнейших мировых центров по производству перца чили, урожай по-прежнему собирают вручную.

Как передает Day.Az, соответствующее видео распространилось в сети.

На кадрах запечатлено, как рабочие собирают спелые красные стручки с кустов. После сбора перец сушат под открытым солнцем, благодаря чему он приобретает характерный вкус и становится основой знаменитой острой специи.