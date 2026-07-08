bp намерена развивать культурные проекты в Азербайджане

bp намерена расширять поддержку культурных проектов в Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил вице-президент bp по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли на церемонии открытия обновленного выставочного зала Азербайджанского государственного музейного центра, а также выставки "Жемчужины изобразительного искусства Азербайджана. Золотая коллекция".

По его словам, компания последовательно реализует проекты корпоративной социальной ответственности, направленные на развитие различных сфер жизни страны.

"Мы не намерены ограничивать нашу деятельность в Азербайджане только нефтегазовыми проектами. В пределах наших возможностей мы стремимся оставить свой след в общественной, образовательной, культурной и социальной жизни страны, участвуя в различных проектах. На протяжении многих лет основное внимание bp уделяла образовательным инициативам, однако в последние годы компания активно расширяет поддержку проектов в области культуры и сохранения культурного наследия. Компания реализует такие проекты в тесном сотрудничестве с министерством культуры. Мы обязательно учитываем рекомендации министерства культуры, поскольку не являемся специалистами в этой области. Если у нас есть хотя бы небольшой вклад в популяризацию богатого культурного наследия страны, то это делает нас очень счастливыми. Мы этим гордимся", - подчеркнул он.

Б. Асланбейли заявил, что нынешний проект имеет особое значение, поскольку предусматривает реконструкцию пяти выставочных залов общей площадью около 450 квадратных метров и их оснащение современными технологиями. Он сообщил, что после завершения проекта около 100 произведений искусства будут представлены в постоянных и временных экспозициях.

"Благодаря этому больше людей, в том числе гостей столицы, сможет увидеть эти прекрасные образцы культуры, познакомиться с культурным наследием и историей Азербайджана. Проект также предусматривает применение иммерсивных технологий. Это своего рода пилотный проект. Если он окажется успешным, в дальнейшем мы сможем рассмотреть возможность реализации подобных проектов и в других форматах", - отметил он.