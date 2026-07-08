Азербайджан и Туркменистан обсудили расширение сотрудничества в энергетике

В рамках рабочего визита в Туркменистан для участия в 9-м заседании Совместной межправительственной комиссии Азербайджан-Туркменистан министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел встречу с заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана Гуванчем Агаджановым.

Как сообщает Day.Az, об этом Микаил Джаббаров написал на своей странице в соцсети X.

"Мы подчеркнули, что богатый энергетический потенциал наших стран создает благоприятные условия для дальнейшего развития экономического партнерства. Обсудили вопросы транспортировки энергоресурсов на международные рынки, совершенствования договорно-правовой базы в этой сфере, а также возможности участия в совместных проектах", - отметил министр.