В Суговушане перевернулся автобус

В Суговушане перевернулся микроавтобус, перевозивший работников,

Как сообщает Day.Az, водитель микроавтобуса Hyundai потерял управление.

В результате транспортное средство съехало в придорожный овраг и перевернулось.

По предварительным данным, в результате аварии есть пострадавшие.

Официальной информации об их состоянии пока не поступало.

По факту проводится расследование.