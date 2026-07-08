https://news.day.az/society/1846606.html В Суговушане перевернулся автобус - есть пострадавшие В Суговушане перевернулся микроавтобус, перевозивший работников, Как сообщает Day.Az, водитель микроавтобуса Hyundai потерял управление. В результате транспортное средство съехало в придорожный овраг и перевернулось. По предварительным данным, в результате аварии есть пострадавшие.
В Суговушане перевернулся автобус - есть пострадавшие
В Суговушане перевернулся микроавтобус, перевозивший работников,
Как сообщает Day.Az, водитель микроавтобуса Hyundai потерял управление.
В результате транспортное средство съехало в придорожный овраг и перевернулось.
По предварительным данным, в результате аварии есть пострадавшие.
Официальной информации об их состоянии пока не поступало.
По факту проводится расследование.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре