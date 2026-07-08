https://news.day.az/world/1846595.html Катар обратился с требованием к Ирану Правительство Катара после атаки на катарский танкер со сжиженным природным газом в Ормузском проливе потребовало от Ирана прекратить действия, угрожающие международному судоходству. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель МИД Катара Маджид бин Мухаммед аль-Ансари.
Катар обратился с требованием к Ирану
Правительство Катара после атаки на катарский танкер со сжиженным природным газом в Ормузском проливе потребовало от Ирана прекратить действия, угрожающие международному судоходству.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель МИД Катара Маджид бин Мухаммед аль-Ансари.
По его словам, Доха призывает Тегеран немедленно прекратить шаги, нарушающие безопасность международного судоходства и ставящие под угрозу глобальные энергопоставки.
Аль-Ансари добавил, что Катар полностью возлагает на Иран юридическую ответственность за атаку на танкер.
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