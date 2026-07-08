Процессоры Intel резко подорожали

Компания Intel повысила цены на ряд потребительских и серверных процессоров, говорится в материале Aetrix.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, изменения затронули не всю линейку продукции, а отдельные модели настольных процессоров Core Ultra 200S Plus и серверных чипов Xeon.

В Intel объяснили корректировку цен текущей рыночной ситуацией, ростом издержек в цепочке поставок и высоким спросом на процессоры Core Ultra 200S Plus. По данным Aetrix, компания повышает стоимость тех моделей, спрос на которые остается наиболее высоким, прежние цены были более агрессивными, а у покупателей ограничены возможности быстро перейти на альтернативные платформы.

Наиболее заметное изменение коснулось линейки Core Ultra 200S Plus. Если при анонсе в марте рекомендованная цена процессора Core Ultra 7 270K Plus составляла $299 , а Core Ultra 5 250K Plus - $199, то теперь на официальных страницах Intel они указаны по цене $339-349 и $219-229 соответственно. Таким образом, стоимость отдельных моделей выросла примерно на $20-50.

Как отмечают в Aetrix, повышение цен не меняет технических характеристик процессоров, однако сокращает их ценовое преимущество. Для производителей готовых ПК это может означать необходимость пересмотра конфигураций, включая объем оперативной памяти, выбор материнской платы, накопителя, системы охлаждения или снижение собственной маржи.

Изменения коснулись и серверных процессоров Xeon. В частности, рекомендованная цена 128-ядерного Xeon 6980P семейства Granite Rapids теперь составляет $13 955. По оценке Aetrix, многие серверные модели Xeon подорожали примерно на 12% по сравнению с ориентировочными ценами 2025 года.

Авторы материала отмечают, что рост цен на серверные чипы может оказать более существенное влияние на рынок, чем подорожание настольных процессоров, поскольку процессор определяет конфигурацию всей серверной платформы, включая материнскую плату, память, систему охлаждения и энергоснабжения. Замена процессора на поздних этапах проекта может потребовать повторной проверки прошивки, валидации оборудования и согласования с заказчиком.