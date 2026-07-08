Иран сбил американский беспилотник

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) уничтожили американский беспилотник MQ-9 в небе над городом Хормудж, расположенном в иранской провинции Бушер.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил представитель КСИР Хосейн Мохеби, передает агентство Tasnim.

По его словам, дрон был ликвидирован на рассвете.

Незадолго до этого в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) заявили, что американские военные завершили новую серию ударов по Ирану. Там уточнили, что атакам подверглись свыше 80 целей. В CENTCOM назвали эти удары "ответом на недавние атаки Ирана по коммерческим судам, проходившим через Ормузский пролив".