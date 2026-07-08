США отменили ослабление санкций против иранской нефти

Министерство финансов США прекратило действие выданной в июне генеральной лицензии, которая ослабила американские санкции против нефтяного сектора Ирана до 21 августа, и запретило новые операции в этой сфере.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, минфин США подчеркнул, что с 7 июля генеральная лицензия от 21 июня, которая приостановила применение односторонних американских санкций против иранского нефтяного сектора на период по 21 августа текущего года, "отменяется и полностью замещается" новым документом. Согласно ему, с 7 июля не разрешаются "какие-либо новые транзакции", касающиеся нефтяного сектора Ирана, включая закупку и погрузку продукции. Новая генеральная лицензия предписывает до 17 июля завершить все операции, разрешенные первоначальным документом.

Вместе с тем ведомство разрешает до 17 июля 2026 года осуществлять операции, которые требуются для завершения транзакций, санкционированных первоначальной лицензией. Минфин США подчеркнул, что все платежи в рамках этих операций, если они предназначены для лиц, включенных в санкционные списки, должны поступать на американские счета.