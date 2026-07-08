Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Пока мир продолжает делать вид, что не замечает, как одна из самых циничных и хорошо оплачиваемых пропагандистских машин современности работает на полную мощность, организация под названием Christian Solidarity International (CSI) позволяет себе открыто лгать с трибуны Совета ООН по правам человека.

Они осмелились назвать исход армян из Карабаха "одной из самых масштабных кампаний этнической чистки в современной истории". Директор по международной адвокации Джоэл Велдкамп, не моргнув глазом, требует "миссию по установлению фактов" среди тех, кто сам три десятилетия занимался настоящей этнической чисткой азербайджанского народа.

Это не просто ложь, а тупая, наглая, циничная, хорошо отрепетированная провокация.

... Женева, зал Совета ООН по правам человека. На трибуне - Джоэл Велдкамп, директор по международной адвокации Christian Solidarity International, с апокалиптическим заявлением: мировое сообщество не должно закрывать глаза на "одну из самых масштабных кампаний этнической чистки в современной истории". Следом - требование к специальному докладчику ООН "совершить миссию по установлению фактов среди вынужденно перемещенных армян" и представить Совету доклад об "этнической чистке". Патетика на высоте, драматургия отрепетирована.

Беда лишь в том, что вся конструкция рассыпается при первом же прикосновении права, логики и фактов - трех инструментов, которыми женевские плакальщики владеют заметно хуже, чем искусством сбора пожертвований.

Начнем с юриспруденции, ибо обвинение прозвучало юридическое. Термин "этническая чистка" не существует ни в одной международной конвенции - ни в Конвенции о геноциде 1948 года, ни в Римском статуте, ни в Женевских конвенциях. Юридически релевантная категория - "депортация или насильственное перемещение населения" по статье 7 Римского статута, и она требует доказанного принуждения: изгнания "путем выселения или иных принудительных действий".

Так где эти действия? Кто выгонял жителей из домов? Какие подразделения проводили депортацию, по каким спискам, какими эшелонами? Ответа нет, потому что не было ни списков, ни эшелонов, ни приказов.

Существует, напротив, обратный документальный ряд. Азербайджан после антитеррористических мероприятий 19-20 сентября 2023 года официально, публично и письменно предложил армянским жителям Карабаха реинтеграцию: гражданство, гарантии прав, муниципальное самоуправление, свободу вероисповедания. Специальный интернет-портал для реинтеграции был запущен государством - факт, который невозможно опровергнуть, поскольку портал работал в открытом доступе. Встречи представителей Баку с карабахскими армянами в Евлахе и Ходжалы состоялись, повестка реинтеграции обсуждалась за столом переговоров. Государство, замыслившее "чистку", не открывает порталы для получения гражданства изгоняемыми - согласитесь, в этом месте обвинительный нарратив CSI начинает дымиться.

Продолжим фактами, зафиксированными самой ООН - той организацией, от которой Велдкамп требует "установления фактов", делая вид, что их никто не устанавливал. Миссия ООН во главе с резидентом-координатором посетила Ханкенди 1 октября 2023 года - первая миссия организации в регионе за три десятилетия. Ее выводы опубликованы и общедоступны: команда не увидела разрушений гражданской общественной инфраструктуры - больниц, школ, жилья, - не зафиксировала повреждений культурных и религиозных объектов и, главное, не услышала ни от одного собеседника сообщений о насилии в отношении гражданского населения после прекращения огня.

Ни одного!

Вчитайтесь в эту формулировку: люди, покидавшие регион, не сообщили миссии ООН ни об одном акте насилия. Исход ста тысяч человек без единого документированного случая расправы над уезжающими - такого "геноцида" мировая история еще не видела. Дорога через Лачин оставалась открытой все дни исхода, движение колонн обеспечивалось азербайджанской стороной при содействии Международного комитета Красного Креста и российского контингента; раненые и больные эвакуировались машинами МККК беспрепятственно.

Сравните с Руандой, где за сто дней убили восемьсот тысяч человек, со Сребреницей, с Дарфуром - и оцените моральную глухоту человека, ставящего организованный, безопасный, никем не атакованный выезд в один ряд с "самыми масштабными кампаниями этнической чистки в современной истории".

Международный суд ООН - высшая судебная инстанция планеты - рассматривал ситуацию по горячим следам, по иску самой Армении. Решение от 17 ноября 2023 года красноречиво: суд обязал Азербайджан обеспечить, чтобы желающие уехать могли уехать, желающие вернуться - вернуться, а желающие остаться - остаться без принуждения.

Ни слова "геноцид", ни слова "этническая чистка" в предписанных мерах нет.

Суд, располагавший всеми материалами Еревана, не нашел оснований для подобных квалификаций - зато прямо зафиксировал рамку добровольности перемещения. Баку принял меры к исполнению.

Юридическая реальность, таким образом, выглядит следующим образом: территория - международно признанная часть Азербайджана, что подтверждено Алма-Атинской декларацией и признано лично Николом Пашиняном в Праге в октябре 2022 года; операция против незаконных вооруженных формирований на собственной территории - суверенное право государства по Уставу ООН; населению предложены гражданство и реинтеграция; выезд не блокировался и не форсировался; насилия против уезжающих не зафиксировала миссия ООН; Международный суд "чистку" не констатировал. Пять опор, и каждая - документ, а не эмоция.

Осталась логика - третий инструмент, безжалостный к пропаганде. Если бы Баку желал изгнания армян, зачем ему девять месяцев предлагать поставки товаров через Агдам, которые сепаратистские лидеры демонстративно блокировали?

Зачем открывать реинтеграционный портал? Зачем садиться за стол в Евлахе? Действия Азербайджана последовательно противоречат приписываемому умыслу - а умысел, между прочим, обязательный элемент любого обвинения в преступлении против человечности. Решение об организованном выезде принимали сами сепаратистские структуры и стоявшие за ними тридцать лет подряд идеологи "миацума", внушившие людям, что жизнь в составе Азербайджана невозможна. Тридцатилетняя милитаризация региона, превращение мирных городов в гарнизоны, отказ от всех предложений автономии - вот подлинные причины драмы, и ответственность за нее лежит на архитекторах сепаратистского проекта, а не на государстве, восстановившем конституционный порядок на своей земле за неполные сутки.

Теперь - о том, кто именно требует от ООН "установить факты", игнорируя уже установленные. Christian Solidarity International основана в 1977 году в Швейцарии и прогремела в девяностые "выкупом рабов" в Судане, отчитавшись о более чем ста тысячах "освобожденных". В 1999 году ЮНИСЕФ назвал практику "нетерпимой", указав, что она снабжает воюющие стороны деньгами; Human Rights Watch предупредила о "риске мошенничества".

В феврале 2002 года The Washington Post вынесла разоблачение на первую полосу, следом ударили The Irish Times, The Independent и The Scotsman: значительная часть "выкупов" оказалась постановкой - функционеры повстанческой SPLA переодевались "арабскими работорговцами", матерей инструктировали одалживать детей для роли "похищенных", а прибыль от сопутствующих валютных операций шла, по признанию повстанческого чиновника Джастина Яака, на 26 внедорожников Toyota Land Cruiser, семь с лишним тысяч комплектов военной формы и топливо для войны. Экс-функционер SPLA Марио Муор Муор подытожил: выкуп "стал бизнесом" и "скандальным действом".

Священник Марио Рива лично видел, как переводчик дурачил представителя CSI, переиначивая вопросы к "рабам", - представителя звали Джон Эйбнер, ныне он президент организации. За протаскивание на трибуну ООН полевого командира Джона Гаранга организация в 1999 году была лишена консультативного статуса и вернула его лишь в 2023-м, отсидев четверть века в изгнанниках ооновской системы. Таже наимерзейший индивид, баронесса Кэролайн Кокс покинула структуру после конфликта с Эйбнером. Организация с таким послужным списком сегодня учит ООН устанавливать факты - оцените дерзость.

Суданская школа просматривается в каждом ходе карабахской кампании CSI. В сентябре 2023 года Эйбнер пророчествовал: "Геноцид неизбежен... будут массовые убийства". Прошло почти три года - где убийства? Пророчество провалилось, извинений не последовало, зато последовали кампания #BanAzerbaijan перед Парижской Олимпиадой, отвергнутая МОК, атака на Рабочую группу ООН, посмевшую вынести решение против миллиардера Рубена Варданяна, нападки на швейцарского министра Кассиса, отказавшегося признавать "представителей" несуществующего образования, и - вершина абсурда - публичные обвинения в адрес правительства Армении, которому Эйбнер ставит в вину "политическое неудобство" темы выдуманного "геноцида".

Шарашкина контора воюет уже со всеми: с ООН, с МОК, со Швейцарией, с Ереваном. Причина прозрачна, и она пахнет не ладаном, а деньгами: выручка американского филиала CSI, по данным MinistryWatch, выросла за пять лет примерно наполовину, а "гонимые христиане" - лучший фандрайзинговый продукт на евангелическом рынке. Мирный договор между Баку и Ереваном, текст которого парафирован, означает для этого бизнеса закрытие целого направления - точно так же, как суданский мир 2005 года обесценил "рабский" конвейер.

Вывод неумолим. Юридически "этнической чистки" не было: нет ни принудительных актов, ни умысла, ни квалификации суда. Фактически ее не было: миссия ООН не зафиксировала ни насилия против гражданских, ни разрушений инфраструктуры, дорога была открыта, гражданство предложено.

Логически ее не могло быть: государство не открывает реинтеграционные порталы для тех, кого якобы изгоняет. Остается пропаганда - ремесло, в котором Christian Solidarity International действительно накопила тридцатилетний опыт, отмеченный первыми полосами мировой прессы и изгнанием из ООН. Требование "установить факты" стоит поддержать с одной поправкой: начать с фактов о самой CSI. Южный Кавказ выбрал мир - торговцам чужим страданием придется поискать другой рынок.

... Где была эта "христианская солидарность", когда в феврале 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке регулярных частей уничтожили в Ходжалы более шестисот мирных азербайджанцев - женщин, детей, стариков?

Где были их доклады и "миссии по установлению фактов", когда сотни тысяч азербайджанцев были изгнаны с родной земли, а наши города и села сравняли с землей?

Где были их голоса, когда армянские оккупанты превращали наши мечети в свинарники, а кладбища - в пастбища?

Молчали. Потому что для них азербайджанская кровь - это не кровь. Потому что для них мусульмане, которых режут и изгоняют, - это "не те христиане".

А теперь, когда Азербайджан наконец восстановил свою территориальную целостность и суверенитет, когда сепаратистская банда, три десятилетия державшая в заложниках регион и его население, была уничтожена, эти господа внезапно вспомнили про "права человека".

Правда, которую они отчаянно пытаются скрыть, проста и жестока:

Никакой этнической чистки со стороны Азербайджана не было. Не было депортаций, не было массовых убийств, не было погромов. Была военная операция против незаконных вооруженных формирований, после которой армянское население региона, поддавшись панике, которую специально сеяли их собственные преступные "власти", предпочло уехать. Азербайджан предлагал гражданство, безопасность и нормальную жизнь. Они выбрали бегство - потому что их лидеры боялись не "геноцида", а суда за совершенные преступления.

И теперь эти же люди и их зарубежные покровители пытаются представить свое поражение как "жертву", а нашу победу - как "преступление".

Christian Solidarity International не защищает христиан. Она защищает реваншизм, сепаратизм и тех, кто десятилетиями финансировал и вооружал террористов на азербайджанской земле.

Мировое сообщество может продолжать закрывать глаза. Может продолжать слушать этих лицемеров. Но история уже вынесла свой приговор. И он не в пользу тех, кто привык прятать свои преступления за чужими страданиями.