АЖД перевезли более 5,4 млн пассажиров за полгода

За январь-июнь 2026 года поездами ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) воспользовались 5 464 009 пассажиров.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЖД.

По данным компании, этот показатель на 18% превышает результат за аналогичный период прошлого года. Так, в январе-июне 2025 года железнодорожным транспортом воспользовался 4 648 441 пассажир.

Только в июне 2026 года поезда ADY перевезли 950 287 пассажиров, что на 24% больше по сравнению с июнем прошлого года. Для сравнения, в июне 2025 года услугами железной дороги воспользовались 766 715 человек.

Кроме того, за первые шесть месяцев текущего года по Абшеронской кольцевой железной дороге было перевезено более 5,1 млн пассажиров, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В свою очередь, на межрегиональных маршрутах за январь-июнь было перевезено около 289 тыс. пассажиров, что также на 17% превышает показатель за аналогичный период 2025 года.