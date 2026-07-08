Лига конференций: сегодня пройдут три матча квалификации

Сегодня в Лиге конференций УЕФА пройдут очередные матчи первого квалификационного раунда.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в программе дня запланированы три встречи.

Бакинский "Зиря" сыграет с "Торпедо" из Кутаиси.

Лига конференций УЕФА

Первый квалификационный раунд

8 июля

20:00 - "Зиря" - "Торпедо" Кутаиси

21:30 - "Коннас-Ки" - "Балкани"

21:30 - "Дифферданж" - "Ильвес"