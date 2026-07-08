https://news.day.az/sport/1846634.html Лига конференций: сегодня пройдут три матча квалификации Сегодня в Лиге конференций УЕФА пройдут очередные матчи первого квалификационного раунда. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в программе дня запланированы три встречи. Бакинский "Зиря" сыграет с "Торпедо" из Кутаиси. Лига конференций УЕФА Первый квалификационный раунд 8 июля 20:00 - "Зиря" - "Торпедо" Кутаиси
20:00 - "Зиря" - "Торпедо" Кутаиси
Лига конференций: сегодня пройдут три матча квалификации
Сегодня в Лиге конференций УЕФА пройдут очередные матчи первого квалификационного раунда.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в программе дня запланированы три встречи.
Бакинский "Зиря" сыграет с "Торпедо" из Кутаиси.
Лига конференций УЕФА
Первый квалификационный раунд
8 июля
20:00 - "Зиря" - "Торпедо" Кутаиси
21:30 - "Коннас-Ки" - "Балкани"
21:30 - "Дифферданж" - "Ильвес"
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре