Отдых на пляжах Баку

В разгар летнего сезона число отдыхающих на пляжах Баку продолжает расти. Для тех, кто планирует отдых у моря, актуальным остается вопрос стоимости входа и дополнительных услуг на платных пляжах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, на некоторых пляжах вход бесплатный, однако отдельно оплачиваются столики, зонты, шезлонги и другие услуги. В других зонах отдыха стоимость входного билета уже включает пользование бассейном, полотенцем и шезлонгом.

Актуальные цены на некоторых пляжах Баку в июле:

Dream Beach - вход бесплатный. Комплект из стола и стульев стоит 20 манатов в будние дни и 30 манатов в выходные. Также предлагаются комплекты для 4-6 человек (стол, стулья и зонт) за 15 манатов, беседки - за 20 манатов.

Locca Beach - вход в будние дни составляет 10 манатов с человека, в выходные и праздничные дни - 15 манатов. Для детей до 10 лет вход бесплатный.

Golden Beach - вход стоит 10 манатов. В стоимость входят полотенце и шезлонг.

Mambo Beach - вход в будние дни - 25 манатов, в выходные - 30 манатов. В стоимость включены шезлонг и пользование бассейном.

Пляж "Шебеке" - вход стоит 5 манатов с человека. Пользование столами и стульями бесплатное, как и вход для детей до 6 лет.

White Beach - вход на пляж в будние дни стоит 35 манатов, в выходные - 50 манатов. Пользование бассейном оплачивается отдельно и стоит 40 манатов.

Amburan Beach Club - вход в будние дни - 25 манатов, в выходные - 35 манатов. Для детей до 9 лет вход бесплатный.

Bilgah Beach - стоимость входа в будние дни варьируется от 25 до 45 манатов.

Sea Breeze - вход стоит 50 манатов. В стоимость входят пользование бассейном и полотенце.

Отмечается, что в летний сезон по выходным и праздничным дням большинство пляжей повышают цены по сравнению с будними днями. Кроме того, многие зоны отдыха предоставляют бесплатный вход для детей младшего возраста.