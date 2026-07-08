Стали известны результаты вступительных экзаменов в лицеи и гимназии

Стали известны результаты централизованных вступительных экзаменов в лицеи и гимназии, состоявшихся 30 июня. Итоги уже доступны в личных кабинетах участников.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Институт образования Азербайджана.

В институте отметили, что этап выбора лицеев и гимназий начался 8 июля в 11:00 и продлится до 14 июля, 12:00.

Подать заявление можно через раздел "Экзамены" → "Выбор лицея" в личном кабинете. Каждый кандидат может выбрать до трех лицеев или гимназий, однако указывать все три варианта необязательно. Учащимся и их родителям рекомендуют выбирать только те учебные заведения, в которых они действительно намерены продолжить обучение.

После зачисления в выбранный лицей или гимназию в электронной системе перевода учащихся автоматически будет сформирована заявка на перевод. Прием документов для зачисленных школьников планируется провести в первой половине августа.

В Институте образования также сообщили, что вступительные экзамены были организованы в 41 экзаменационном центре по всей стране. В них приняли участие около 7 тысяч учащихся, а сама экзаменационная кампания прошла без происшествий.