Azerbaijan Airlines и Sea Breeze запускают совместную лотерейную кампанию

Azerbaijan Airlines и Sea Breeze запускают новую лотерейную кампанию для пассажиров. В рамках лотереи "Небо и море" участники программы лояльности AZAL Miles получат возможность выиграть различные призы, включая квартиру в Sea Breeze.

Как сообщает Day.Az, кампания пройдет с 8 июля по 8 сентября 2026 года, а финальный розыгрыш состоится 28 сентября 2026 года.

Для участия пассажирам необходимо быть участниками программы лояльности AZAL Miles и подтвердить свое участие, ознакомившись с условиями кампании в специальном разделе личного кабинета.

В течение периода проведения кампании участники смогут получать шансы на участие в лотерее, выполняя различные квалифицирующие действия. К ним относятся регистрация в программе AZAL Miles, накопление или использование полетных миль, а также приобретение авиабилетов с указанием номера участника AZAL Miles. Все полученные шансы будут в электронном виде отображаться на специальной странице лотереи в личном кабинете участника.

По итогам случайного электронного розыгрыша будут определены 100 победителей. Результаты будут опубликованы на официальных информационных ресурсах Azerbaijan Airlines. Кроме того, победители получат уведомление по телефону или в электронном формате.

Подробная информация о лотерее, включая условия участия и перечень призов, доступна в личных кабинетах участников программы AZAL Miles.