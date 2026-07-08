Азербайджан и Совет Европы обсудили сотрудничество в правовой сфере

Обсуждено долгосрочное сотрудничество между Азербайджаном и Советом Европы в правовой и судебной сферах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство юстиции, замминистра юстиции Азербайджана Тогрул Гусейнов встретился с гендиректором Совета Европы по правам человека и верховенству права Джанлукой Эспозито.

Согласно информации, на встрече было подчеркнуто успешно реализуемое долгосрочное сотрудничество между Азербайджаном и Советом Европы в правовой и судебной сферах.

Наряду с этим, отмечалось, что проекты, реализуемые в рамках соответствующих планов действий Совета Европы, вносят вклад в проводимые в стране правовые и институциональные реформы.

Также до внимания было доведено, что приоритетными направлениями сотрудничества являются судебная экспертиза, пробация, исполнение судебных решений, образование в правовой сфере и научные исследования.

"Стороны обменялись мнениями о взаимодействии с различными институтами и комитетами Совета Европы, результатах, достигнутых в сфере международного правового сотрудничества, а также о перспективах дальнейшего взаимодействия", - отмечается в сообщении министерства.