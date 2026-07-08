Азербайджан и Иордания отменяют визовый режим
Азербайджан и Иордания подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований для владельцев общегражданских паспортов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, документы были подписаны министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и по делам эмигрантов Иорданского Хашимитского Королевства Айманом ас-Сафади.
Кроме того, стороны подписали меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Азербайджана и Министерством энергетики и минеральных ресурсов Иордании о сотрудничестве в энергетической сфере.
"Ожидается, что подписанные документы будут способствовать расширению контактов между гражданами двух стран, а также развитию сотрудничества в туристической, деловой, экономической, энергетической и гуманитарной сферах", - отметили в ведомстве.
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