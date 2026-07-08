Развеяны мифы о покупке компьютера

Необязательно приобретать самые дорогие процессоры, материнские платы и видеокарты, чтобы добиться от компьютера высокой производительности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание PCWorld.

По словам журналистов медиа, среди пользователей персональных компьютеров (ПК) существует миф, что покупка дорогого процессора, видеокарты или оперативной памяти может в один момент повысить мощность устройства. В материале говорится, что так действовать неправильно и назвали несистемное приобретение отдельных деталей пустой тратой денег.

Специалисты заявили, что перед покупкой деталей следует всесторонне оценить мощность компонентов актуального компьютера и менять их точечно. "Если вы будете смешивать все модули без разбора, то рискуете столкнуться с нестабильностью или падением производительности ПК", - объяснили авторы PCWorld.

Также они перечислили основные ошибки, которые совершают пользователи. Так, многие экономят на системном блоке, хотя он имеет большое значение для охлаждения и обеспечения компьютера электричеством. Кроме того, потребители заблуждаются, что увеличение объема оперативной памяти означает автоматически увеличение скорости. На самом деле нужно оценивать пропускную способность материнской платы и другие факторы. "Даже самое лучшее оборудование мало чем поможет, если оно неправильно настроено", - заключили журналисты.