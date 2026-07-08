В Азербайджане усилят роль НПО в цифровизации

8 июля при организации Национального форума НПО Азербайджана состоялись общественные обсуждения на тему "Государственная политика цифрового развития и поддержка этого процесса со стороны НПО".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе общественных обсуждений состоялся широкий обмен мнениями по стратегии цифрового развития Азербайджана, роли гражданского общества в данном процессе, а также был озвучен ряд предложений.

Член правления Национального форума НПО Азербайджана Заур Ибрагимли отметил, что цифровое развитие в Азербайджане является одним из приоритетных направлений государственной политики. По его словам, под руководством Президента Ильхама Алиева были предприняты важные шаги для успешной реализации стратегии цифровой трансформации страны, приняты стратегические документы, сформированы институциональные механизмы и мобилизованы необходимые ресурсы. З.Ибрагимли подчеркнул, что 29 июня на первом заседании Совета по цифровому развитию Азербайджана, прошедшем под председательством Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, обсуждалось исполнение Плана действий по цифровому развитию на следующие три года, и соответствующим структурам были даны важные поручения. Он отметил, что Первый вице-президент Мехрибан Алиева, выдвинув на первый план вопросы стратегического значения, связанные с цифровым развитием, отметила важность применения единого подхода в этой сфере и принятия всех решений на основе национальных интересов и потребностей Азербайджана.

З. Ибрагимли довел до внимания, что активное участие институтов гражданского общества имеет важное значение для успешного выполнения задач, вытекающих из стратегии цифрового развития. Он подчеркнул необходимость усиления общественной поддержки проводимых реформ.

Руководитель департамента стратегического планирования и управления портфелем Агентства инноваций и цифрового развития при министерстве цифрового развития и транспорта Айгюн Алиева подробно проинформировала о стратегии цифрового развития в стране и предстоящих целях. А.Алиева отметила, что целью является не только внедрение новых технологий, но и повышение конкурентоспособности экономики страны, а также развитие местной экосистемы стартапов. По ее словам, государственные услуги станут более интегрированными и будут формироваться на основе потребностей граждан и субъектов бизнеса. Для обеспечения устойчивой цифровой трансформации в центре внимания будет находиться развитие цифровых навыков, а одним из ключевых компонентов каждой цифровой инициативы станут кибербезопасность и надежность. В то же время для повышения качества и общественной значимости услуг будут широко использоваться данные и отзывы пользователей. Подчеркнув важную роль просветительской и информационной деятельности НПО в процессе цифровизации госуслуг, А.Алиева заявила, что организации гражданского общества могут стать важными партнерами в продвижении цифровых услуг и донесении возможностей электронного правительства до общества.

Президент Азербайджанского интернет-форума, директор Мультимедийного центра Осман Гюндюз отметил, что активное участие гражданского общества, общественная поддержка и проактивный подход являются важными моментами в цифровой трансформации. Он подчеркнул, что в настоящее время предпринимаются последовательные стратегические шаги в направлении совершенствования инфраструктуры электронного правительства, интеграции госуслуг в единые цифровые платформы, внедрения технологий искусственного интеллекта и укрепления системы кибербезопасности. НПО должны усиливать общественную поддержку цифровой повестки государства, проводить просветительские кампании по использованию цифровых услуг, продвигать механизмы электронного правительства, информировать общественность о защите цифровых прав, защите персональных данных и правилах кибергигиены. Наряду с этим, содействие отражению потребностей и предложений граждан в государственной политике и стратегических документах также является важной миссией гражданского общества.

В ходе обсуждений также состоялся подробный обмен мнениями и были озвучены предложения по дальнейшему усилению общественной поддержки государственной политики в сфере цифрового развития, расширению возможностей участия НПО в процессе цифровой трансформации и развитию институционального сотрудничества в этом направлении.