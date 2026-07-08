Масштабные учения Сухопутных войск прошли в Азербайджане

В соответствии с планом подготовки на 2026 год, под руководством командования Сухопутных войск проводятся крупномасштабные оперативные учения с участием воинских частей Сухопутных войск.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

Было отмечено, что в учениях, наряду с личным составом коммандос, мотострелковых, механизированных и артиллерийских бригад, а также воинских частей обеспечения принимают участие военнообязанные, привлеченные к мобилизационным сборам.

На начальном этапе учений были осуществлены приведение войск в состояние боевой готовности, транспортировка личного состава и техники железнодорожным транспортом, передвижение воинских частей по автомобильным дорогам на дальние расстояния, в том числе в условиях ограниченной видимости, занятие районов оперативного и боевого назначения, а также непосредственно оборонительных рубежей. В ходе маневров была продемонстрирована высокая организованность.

В рамках оперативных учений одновременно в различных учебных центрах и на полигонах с воинскими частями были проведены тактические и тактико-специальные учения с боевой стрельбой, выполнены боевые стрельбы, а задачи обеспечения были отработаны на практике.

Тактические действия выполнялись с учетом опыта Отечественной войны и вооруженных конфликтов, происходивших в мире за последнее время. Комплексно применялись находящиеся на вооружении азербайджанской армии современные беспилотные летательные аппараты, средства радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки, а также высокоточные системы оружия. Личный состав продемонстрировал высокий профессионализм при выполнении задач воздушной и радиотехнической разведки, а также практических боевых стрельб.

В ходе учений были испытаны новые приемы и методы ведения боевых действий, усовершенствованы навыки командиров по принятию решений, умения личного состава вести бой, полевые навыки в высокогорной и лесистой местности, а также в населенных пунктах.

Руководящий состав министерства обороны, наблюдавший за ходом крупномасштабных оперативных учений, положительно оценил боевую деятельность соединений и подразделений. Было отмечено, что поставленные на учениях задачи выполнены в полном объеме, а цели учений достигнуты.