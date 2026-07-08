ASCO и ЕБРР обсудили перспективы партнерства

В ASCO, входящем в состав AZCON Holding, состоялась встреча с делегацией Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), на которой обсуждались возможности потенциального партнерства.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO).

Было отмечено, что делегации предоставили подробную информацию о приоритетах стратегического развития ASCO, в том числе о целях по дальнейшему повышению эффективности перевозок, пополнению флота новыми судами и расширению деятельности за пределами Каспийского моря.

В ходе встречи также были представлены реализуемые и планируемые проекты в области цифровизации, внедрения инновационных решений и подходов к корпоративному управлению в соответствии с современными вызовами.

Во время обсуждений стороны положительно оценили текущее состояние сотрудничества и рассмотрели возможности потенциального партнерства по направлениям, представляющим взаимный интерес.

После встречи представители ЕБРР посетили корабль-музей "Сураханы". Члены делегации, ознакомившиеся с экспозиционными залами музея, получили подробную информацию об истории судоходства и морских традициях Азербайджана.