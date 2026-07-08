МИД Иордании поддержал соглашение Баку и Еревана

Соглашение между Азербайджаном и Арменией внесет важный вклад в укрепление мира и стабильности в регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель премьер-министра, министр иностранных дел и по делам экспатриантов Иорданского Хашимитского Королевства Айман Сафади на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

Министр отметил, что между министерствами иностранных дел Азербайджана и Иордании прошел второй раунд политических консультаций, на котором стороны обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений. По его словам, существующий тесный политический диалог формирует прочную основу для сотрудничества между Азербайджаном и Иорданией.

Сафади добавил, что стороны заинтересованы в расширении торговых, инвестиционных и деловых связей. Он подчеркнул, что с этой целью будет продолжена деятельность по развитию сотрудничества в различных сферах экономики, а также по укреплению связей между частным сектором стран.

По словам министра, сегодня между двумя странами было подписано соглашение о взаимной отмене виз, и этот документ внесет важный вклад в развитие туризма, расширение контактов между людьми, а также в укрепление сотрудничества между деловыми кругами.

"Мы уверены, что сегодняшние договоренности и будущие взаимные визиты выведут наше сотрудничество на новый этап и принесут конкретные результаты в торговле, инвестициях, туризме и других сферах", - заявил он.

Сафади отметил, что профильные структуры сторон продолжат совместную работу для определения новых направлений взаимовыгодного сотрудничества.

Министр заявил, что Иордания намерена продолжать сотрудничество с Азербайджаном в направлении укрепления безопасности и стабильности в регионе. По его словам, стороны и впредь продолжат координацию в рамках международных организаций, включая Организацию исламского сотрудничества.

Сафади в своем выступлении также коснулся палестинского вопроса, отметив, что эта проблема остается главной и центральной темой в регионе. Он подчеркнул важность беспрепятственной доставки гуманитарной помощи в Газу и отметил необходимость уважения международного права.

Министр заявил, что Иордания считает принцип "двух государств" единственным путем к справедливому и устойчивому миру на Ближнем Востоке, и высоко оценивает позицию Азербайджана, который на протяжении многих лет поддерживает этот принцип. "Азербайджан последовательно поддерживает создание палестинского государства, прекращение оккупации и право палестинского народа жить в условиях мира и безопасности в соответствии с международным правом", - сказал он.

Сафади добавил, что стороны также заинтересованы в расширении связей в сфере воздушного транспорта, и развитие сотрудничества в авиационной сфере в ближайшем будущем послужит росту взаимных поездок.

В заключение министр иностранных дел Иордании поблагодарил азербайджанского коллегу за гостеприимство и пригласил его посетить Иорданию с визитом.

"Его Величество Король Абдалла II придает большое значение отношениям с Азербайджаном и заинтересован в полной реализации существующего потенциала между нашими странами", - подчеркнул Айман Сафади.