Глава МИД призвал азербайджанцев избегать зон боевых действий

Ситуация с безопасностью на Ближнем Востоке остается сложной, и граждане Азербайджана, посещающие регионы, где продолжаются военные действия, должны быть крайне осторожными.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, отвечая на вопросы журналистов после совместного брифинга в Баку с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и по делам экспатриантов Иорданского Хашимитского Королевства Айманом Сафади.

Министр отметил, что в регионах, где происходят военные действия и вооруженные столкновения, ситуация может меняться очень быстро. По его словам, в таких условиях дипломатические механизмы и соответствующие государственные структуры действуют скоординированно.

Д. Байрамов указал, что министерство иностранных дел регулярно информирует граждан о существующих рисках и призывает их внимательно отслеживать официальные предупреждения. "Перед поездкой в какую-либо страну люди должны учитывать рекомендации министерства иностранных дел и других соответствующих госорганов, правильно оценивать ситуацию. В случае возникновения чрезвычайной ситуации в первую очередь важно соблюдать указания и рекомендации официальных органов этого государства, так как меры безопасности на территории данной страны в первую очередь осуществляет само государство", - подчеркнул он.

Министр напомнил, что в последние месяцы, на фоне событий на Ближнем Востоке, Азербайджан также сталкивался с подобными ситуациями. В таких ситуациях азербайджанское государство, министерство иностранных дел и другие профильные структуры в соответствии с поручениями руководства страны оказывают необходимую поддержку гражданам и осуществляют все неотложные меры для их безопасного возвращения на родину. Д. Байрамов добавил, что сотрудничество с соответствующими госструктурами и странами-партнерами в направлении обеспечения безопасности, оказания помощи и организации эвакуации граждан Азербайджана, оказавшихся в сложном положении в различных зонах конфликта, будет продолжено и впредь.

В заключение министр призвал граждан Азербайджана не отправляться в страны, где продолжаются военные конфликты. "Недопустимо, чтобы граждане Азербайджана направлялись в эти страны с целью участия в военных конфликтах. Это в первую очередь создает серьезную угрозу для их собственной жизни и здоровья и может привести к тяжелым последствиям", - отметил Д. Байрамов.