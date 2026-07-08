В Анкаре начала работу пленарная сессия саммита НАТО

В комплексе Администрации Президента Турции "Бештепе" в Анкаре 8 июля состоялась церемония фотографирования лидеров 32 стран-участниц 36-го саммита глав государств и правительств НАТО.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Реджеп Тайип Эрдоган и генсек НАТО Марк Рютте обменялись рукопожатиями с участниками саммита.

Далее начала работу пленарная сессия с участием глав государств и правительств альянса.

Участники, в числе прочих, рассмотрят вопросы увеличения поставок оружия и финансирования Украины и наращивания собственных военных возможностей.

Основные решения заложены в проект итоговой декларации.