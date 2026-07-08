Президент Турции призвал союзников по НАТО снять ограничения в сфере ВПК

Для достижения целей видения "НАТО 3.0" необходимо в первую очередь снять все ограничения на пути военно-промышленного сотрудничества на пространстве Североатлантического союза.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, открывая пленарную сессию 36-го саммита глав государств и правительств НАТО в Анкаре.

Обращаясь к лидерам стран-союзниц по Североатлантическому альянсу, турецкий лидер акцентировал внимание на достижениях оборонпрома Турции. "Современная Турция входит в ТОП-10 мировых лидеров по объемам производства и экспорта продукции военного назначения. Предпринимаем все меры для того, чтобы уже к 2030 году, объем оборонных затрат нашей страны достиг 3,5 процентов ВВП", - отметил глава турецкого государства.

Президент Турции назвал "нелогичной" позицию европейских стран, которые оставляют за рамками оборонных инициатив государства, не входящие в Евросоюз. "Подобная позиция может привести к разделению Европы", - предупредил политик.

Касаясь темы напряженности вокруг Ирана, Президент Эрдоган отметил, что Турция готова внести посильный вклад в процесс разминирования Ормузского пролива.

Относительно ситуации на Ближнем Востоке, турецкий лидер назвал формулу "Двух государств для двух народов" "ключом" к миру в данном регионе.