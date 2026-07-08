Тарзан армянской оппозиции

Автор: Мехти Ахмедзаде

На днях сотруники следственного комитета Армении задержали главаря "Процветающей Армении", миллиардера Гагика Царукяна. Шокирующим эпизодом стало обнаружение на территории его виллы редких животных и почти 2 сотни чучел. Держать таких животных и иметь чучела в Армении можно только при наличии соответствующего разрешения и необходимых документов. Но, учитывая, что ему предъявили обвинения в незаконной охоте, а также в нанесении ущерба экологии, думаем, соответствующих документов у него вряд ли было. Самое смешное в этой истории даже не это, а то, как соратники пытаются его оправдать.

Для начала напомню, в чем изначально обвинялся Царукян, - в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. Это официальное обвинение, но, возможно, список пополнится, поскольку во время парламентских выборов было допущено много нарушений, в частности покупка голосов. Мы уже писали о том, что Пашинян собрался чистить олигархическую оппозицию.

Смех наш вызывало то, что в подконтрольных оппозиции СМИ начали выходить очень странные "оправдашки". В частности, акцент делается на то, что животные, внимание, "помрут из-за действий властей".

Цитируем:

"Множество животных, принадлежащих семье Царукян, обречены на голод в результате действий правоохранителей

- На данный момент (по состоянию на 11:45 8 июля 2026 года) сотрудники парка передают, что входные двери парка опечатаны, а полицейские не разрешают смотрителям за животными и растениями пройти на территорию, чтобы полить растения, покормить многочисленных птиц, рыб, а также 12 чистокровных спортивных лошадей (скакунов арабской и английской пород) и 9 нильских крокодилов.

- По словам зоологов, лошади не выдерживают без еды и воды больше суток и начинают истощаться.

- Лошади Царукяна уже больше суток не пили даже воды.

- Крокодилов (там, оказывается, и крокодилы были... - авт.) кормят раз в неделю, однако день их кормления давно прошел, и они голодают уже более 10 дней. В таком же ужасном положении оказались птицы и другие виды животных, которым смотрители с субботы не смогли дать ни зернышка.

То есть у человека на вилле нашли львов, тигра, крокодилов, лошадей, птиц, рыб, сотни чучел, а виноваты, конечно, правоохранители. Не тот, кто превратил территорию в филиал дикого сафари, а те, кто пришел с обыском.

Логика потрясающая. Следственный комитет, видимо, должен был зайти не с постановлением, а с ведром воды, мешком зерна и расписанием кормления крокодилов. А перед тем как изымать вещественные доказательства, - еще уточнить, не обидится ли тигр и не испортится ли настроение у скакунов.

Похоже, соратники Царукяна решили, что это лучший способ защитить олигарха. Осталось только в Greenpeace написать. Политическая защита нового уровня. Раньше ссылались на Конституцию, теперь - на график кормления рептилий.

Самое смешное, что этим они только сильнее подчеркивают масштаб абсурда. В Армении задерживают олигарха, пытающегося играть в политика и обвиняемого в финансовых преступлениях, незаконной охоте и нанесении ущерба экологии, а его окружение кричит о том, что зверинец остался без присмотра.

Так, может, главный вопрос как раз в этом: почему у Царукяна он вообще был? Следствие разберется. А пока Гагика смело можно называть Тарзаном местного разлива.