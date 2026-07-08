Утвержден состав Совместной комиссии между Азербайджаном и Алжиром

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О составе Совместной комиссии по торговому, экономическому, научному и техническому сотрудничеству между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Алжирской Народной Демократической Республики со стороны Азербайджанской Республики".

Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях обеспечения исполнения "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Алжирской Народной Демократической Республики о создании Совместной комиссии по торговому, экономическому, научному и техническому сотрудничеству", подписанного 4 ноября 2025 года в городе Алжир и утвержденного Указом Президента Азербайджанской Республики от 15 декабря 2025 года номер 548, и дальнейшего расширения отношений между двумя странами постановляю:

1. Утвердить следующий состав Совместной комиссии по торговому, экономическому, научному и техническому сотрудничеству между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Алжирской Народной Демократической Республики со стороны Азербайджанской Республики:

Сопредседатель комиссии:

Министр энергетики Азербайджанской Республики

члены комиссии:

заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики

заместитель министра экономики Азербайджанской Республики

заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики

заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики

заместитель министра сельского хозяйства Азербайджанской Республики

заместитель министра науки и образования Азербайджанской Республики

заместитель министра культуры Азербайджанской Республики

вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики

председатель правления полномочной структуры Свободной экономической зоны Алят

чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Алжирской Народной Демократической Республике

2. Совместной комиссии, предусмотренной в части 1 настоящего Распоряжения, осуществить соответствующие меры по регулированию и дальнейшему расширению торгового, экономического, научного и технического сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Алжирской Народной Демократической Республикой.

3. Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики направить стороне Алжирской Народной Демократической Республики соответствующее уведомление о составе Совместной комиссии, предусмотренной в части 1 настоящего Распоряжения, со стороны Азербайджанской Республики", - говорится в документе.