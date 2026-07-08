Утвержден состав Совместной комиссии между Азербайджаном и Алжиром
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О составе Совместной комиссии по торговому, экономическому, научному и техническому сотрудничеству между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Алжирской Народной Демократической Республики со стороны Азербайджанской Республики".
Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях обеспечения исполнения "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Алжирской Народной Демократической Республики о создании Совместной комиссии по торговому, экономическому, научному и техническому сотрудничеству", подписанного 4 ноября 2025 года в городе Алжир и утвержденного Указом Президента Азербайджанской Республики от 15 декабря 2025 года номер 548, и дальнейшего расширения отношений между двумя странами постановляю:
1. Утвердить следующий состав Совместной комиссии по торговому, экономическому, научному и техническому сотрудничеству между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Алжирской Народной Демократической Республики со стороны Азербайджанской Республики:
Сопредседатель комиссии:
Министр энергетики Азербайджанской Республики
члены комиссии:
заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики
заместитель министра экономики Азербайджанской Республики
заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики
заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики
заместитель министра сельского хозяйства Азербайджанской Республики
заместитель министра науки и образования Азербайджанской Республики
заместитель министра культуры Азербайджанской Республики
вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики
председатель правления полномочной структуры Свободной экономической зоны Алят
чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Алжирской Народной Демократической Республике
2. Совместной комиссии, предусмотренной в части 1 настоящего Распоряжения, осуществить соответствующие меры по регулированию и дальнейшему расширению торгового, экономического, научного и технического сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Алжирской Народной Демократической Республикой.
3. Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики направить стороне Алжирской Народной Демократической Республики соответствующее уведомление о составе Совместной комиссии, предусмотренной в части 1 настоящего Распоряжения, со стороны Азербайджанской Республики", - говорится в документе.
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