Азербайджан и Зимбабве обсудили энергосотрудничество

Президент SOCAR и спикер парламента Зимбабве обсудили энергосотрудничество.

Как говорится в сообщении государственной нефтяной компании Азербайджана, Президент SOCAR Ровшан Наджаф провел встречу со спикером Национальной ассамблеи Республики Зимбабве Джейкобом Фрэнсисом Нзвидамилимо Мудендой, передает Day.Az.

Стороны обсудили возможности сотрудничества в различных сегментах энергетической отрасли, обмен опытом и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

"В ходе встречи была представлена информация об энергетической стратегии Азербайджана и реализуемых по инициативе страны проектах, имеющих глобальное значение. Также были отмечены благоприятный инвестиционный климат в Азербайджане, политическая и экономическая стабильность, а также условия, способствующие деятельности иностранных компаний. Гостю также рассказали о трансформации SOCAR из национальной нефтегазовой компании в международную энергетическую корпорацию, ее диверсифицированной деятельности и проектах, реализуемых как в Азербайджане, так и за рубежом", - сказали в компании.

Кроме того, обсуждалась "зеленая" повестка SOCAR, включая проекты в сфере возобновляемой энергетики, реализуемые совместно с партнерами, а также цели компании по декарбонизации.

"Особое внимание было уделено цифровой трансформации. Отмечалось, что SOCAR инвестирует в проекты по созданию дата-центров и развитию технологий искусственного интеллекта. В этой связи было подчеркнуто, что три объекта компании получили статус Digital Lighthouse от Всемирного экономического форума", - говорится в сообщении.

Отметим, что SOCAR последовательно расширяет свое присутствие на африканском направлении.

В этом году компания приобрела 10-процентную долю в нефтегазовом проекте Baleine в Кот-д'Ивуаре совместно с итальянской Eni. Baleine позиционируется как первый морской нефтегазовый проект в Африке с нулевым уровнем выбросов, что соответствует стратегии SOCAR по декарбонизации и развитию устойчивой энергетики.

Кроме того, как ранее заявили в SOCAR Trading, наряду с Юго-Восточной Азией, Пакистаном, Бангладеш и Индией Африка сегодня входит в число ключевых регионов, где компания изучает возможности для расширения своего присутствия.