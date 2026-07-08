В Британии представили уникальный суперкар

В Великобритании представили суперкар, способный буквально ездить по потолку.

Как передает Day.Az, видео с необычным автомобилем стремительно распространилось в сети.

Уникальная особенность McMurtry Speirling Pure - встроенный в днище вентилятор, который создает до двух тонн прижимной силы, обеспечивая автомобилю исключительную устойчивость и позволяя ему двигаться даже по перевернутой поверхности.

Электромотор мощностью 1000 лошадиных сил разгоняет суперкар до 100 км/ч всего за 1,5 секунды, а его максимальная скорость достигает 305 км/ч.