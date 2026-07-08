https://news.day.az/autonews/1846729.html В Британии представили уникальный суперкар - ВИДЕО В Великобритании представили суперкар, способный буквально ездить по потолку. Как передает Day.Az, видео с необычным автомобилем стремительно распространилось в сети.
В Британии представили уникальный суперкар - ВИДЕО
В Великобритании представили суперкар, способный буквально ездить по потолку.
Как передает Day.Az, видео с необычным автомобилем стремительно распространилось в сети.
Уникальная особенность McMurtry Speirling Pure - встроенный в днище вентилятор, который создает до двух тонн прижимной силы, обеспечивая автомобилю исключительную устойчивость и позволяя ему двигаться даже по перевернутой поверхности.
Электромотор мощностью 1000 лошадиных сил разгоняет суперкар до 100 км/ч всего за 1,5 секунды, а его максимальная скорость достигает 305 км/ч.
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