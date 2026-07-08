В бакинском метро изменится график работы

В связи с домашним матчем футбольного клуба "Карабах" против исландского "Вестри", который состоится 9 июля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА, будет изменен режим работы Бакинского метрополитена, входящего в состав AZCON Holding.

Как сообщает Day.Az, накануне и во время матча станция метро "Гянджлик", расположенная в непосредственной близости от стадиона, будет работать в усиленном режиме в соответствии с оперативным планом ЗАО "Бакинский метрополитен" по обслуживанию массовых мероприятий.

С учетом ожидаемого большого количества болельщиков, а также необходимости обеспечить безопасную и комфортную перевозку пассажиров, на станции будут введены дополнительные меры контроля. Для этого будет составлен специальный график дежурств и привлечен дополнительный персонал. Особое внимание уделят организации пассажиропотока, чтобы после окончания матча пассажиры могли без затруднений ориентироваться в направлении движения. Дополнительные меры также будут приняты на станциях "Нариманов" и "28 Мая".

В течение дня поезда будут курсировать по летнему графику рабочего дня. При необходимости на линию будут выведены резервные составы. После завершения матча движение поездов будет регулироваться в специальном режиме с учетом организации работы станции "Гянджлик".