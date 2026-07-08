Госслужба Азербайджана получила международную награду в США

Государственная служба по охране, развитию и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджанской Республики достигла очередного важного международного успеха.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства культуры.

Государственная служба удостоена международной премии "Excellence in Public Engagement for Cultural Heritage Azerbaijan 2026" ("За выдающиеся достижения в области общественного участия в сохранении культурного наследия - Азербайджан 2026") в рамках конкурса, организованного авторитетным американским изданием World Economic Magazine.

Награда была присуждена за успешную деятельность в области обеспечения общественного участия в сохранении и управлении культурным наследием, внедрения инновационных подходов, цифровизации объектов культурного наследия и эффективного управления базами данных. Одним из ключевых критериев при присуждении премии стало создание Государственной службой модели оказания услуг, ориентированной на граждан, а также предоставление цифровизированных услуг по шести направлениям по принципу "единого окна", что обеспечивает оперативный и прозрачный прием обращений граждан. Высокую оценку получила возможность для граждан создавать личный кабинет на портале MyCulture, пользоваться электронными услугами и в режиме реального времени отслеживать статус рассмотрения своих обращений. Этот подход был признан эффективной моделью, способствующей повышению удовлетворенности граждан и развитию общественного участия.

Также была высоко оценена волонтерская программа "Друг наследия" ("İrs Dostu"), направленная на вовлечение молодежи в сохранение и популяризацию культурного наследия, развитие ее знаний и практических навыков в данной сфере, а также повышение общественного интереса к вопросам охраны культурного наследия. В рамках программы волонтеры активно участвуют в охране объектов культурного наследия, просветительских и информационных мероприятиях, исследовательской и мониторинговой деятельности, а также в организационной работе. Эти инициативы были отмечены как важный вклад в укрепление общественного участия.

Получение данной международной награды подтверждает, что проводимые в Азербайджане реформы в сфере охраны культурного наследия, внедрение современных принципов управления, реализация стратегии цифрового развития и государственная политика, направленная на активное вовлечение общества в процессы сохранения культурного наследия, получили высокое международное признание.

Следует отметить, что в конкурсах, организуемых World Economic Magazine, лауреатами становятся государственные учреждения и частные организации, представляющие Австралию, США, Швейцарию, Португалию, Канаду, Египет, Мексику, Саудовскую Аравию и другие страны.

В течение этого года Государственная служба была удостоена ряда международных наград в области охраны и управления культурным наследием, что демонстрирует растущий международный авторитет Азербайджана и признание его инновационных подходов в сфере сохранения культурного наследия.

Источник: https://awards.worldecomag.com/world-economic-magazine-2026-award-winners/