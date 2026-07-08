https://news.day.az/sport/1846751.html Рафаэль Физиев посвятил трогательный пост Азербайджану Азербайджанский боец UFC Рафаэль Физиев привлек внимание новой публикацией в социальных сетях. Как передает Day.Az, спортсмен опубликовал в Instagram пост, посвященный Азербайджану, эмоционально признавшись в любви к своей стране. "Ты мое дыхание, ты мой хлеб и моя вода! Передо мной открылись ворота городов.
Рафаэль Физиев посвятил трогательный пост Азербайджану
Азербайджанский боец UFC Рафаэль Физиев привлек внимание новой публикацией в социальных сетях.
Как передает Day.Az, спортсмен опубликовал в Instagram пост, посвященный Азербайджану, эмоционально признавшись в любви к своей стране.
"Ты мое дыхание, ты мой хлеб и моя вода! Передо мной открылись ворота городов. Я полностью принадлежу тебе, я навеки твой сын, Азербайджан, Азербайджан!" - написал боец.
Напомним, свой последний бой Физиев провел 27 июня на турнире UFC Fight Night Baku. В главном поединке вечера азербайджанский боец победил мексиканца Мануэля Торреса.
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