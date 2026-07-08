Минкультуры запускает онлайн-систему приема обращений

В рамках стратегии цифрового развития "e-Culture" министерства культуры Азербайджана продолжается реализация мероприятий, направленных на повышение качества услуг, предоставляемых гражданам в сфере культурного наследия.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В связи с этим Служба государственной охраны, развития и реставрации культурного наследия при министерстве культуры приступает к внедрению новой модели приема обращений граждан, обеспечивающей более оперативное, прозрачное обслуживание по принципу "единого окна". Граждане смогут, не посещая пункты оказания услуг, создать личный кабинет на портале MyCulture и воспользоваться электронными услугами, подать обращения в онлайн-режиме, а также в режиме реального времени отслеживать статус их рассмотрения. Внедрение электронных услуг, обеспечивая интеграцию процессов в цифровую среду, способствует повышению оперативности, минимизации затрат времени, прозрачному и отслеживаемому управлению обращениями.

Кроме того, прием обращений граждан осуществляется в Центре приема граждан, расположенном по адресу: г. Баку, ул. Узеира Гаджибейли, 84 (Дом правительства, 4-й вход, 1-й этаж). Деятельность Центра направлена на расширение доступа граждан к электронным услугам, стимулирование подачи обращений через цифровую платформу MyCulture (https://my.culture.az), обеспечение оперативного и прозрачного предоставления услуг, минимизацию контактов между гражданами и должностными лицами, а также повышение удовлетворенности граждан.

Посетителям Центра приема граждан волонтеры "Друг наследия" (İrs Dostu) оказывают техническую и информационную поддержку по использованию электронной системы, а также помогают в подготовке заявлений и других необходимых документов.

Данные мероприятия реализованы в соответствии с Концепцией "Культура Азербайджана - 2040 и направлены на повышение доступности культурных услуг для граждан.

Государственная служба приглашает граждан направлять свои обращения посредством цифровой системы.