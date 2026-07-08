CineMastercard представил Азербайджан на CineEurope в Барселоне

Сеть кинотеатров CineMastercard, представляя Азербайджан, приняла участие в крупнейшей европейской выставке CineEurope, которая ежегодно проходит в Барселоне (Испания). В этом году мероприятие отметило свое 35-летие, собрав ведущих представителей мировой киноиндустрии.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы CineMastercard.

Страну на выставке представлял руководитель сети кинотеатров CineMastercard (CinemaPlus LLC) Заур Дарабзаде. В рамках мероприятия были подписаны соглашения с крупнейшими мировыми киностудиями, включая Universal Pictures, Sony Pictures, The Walt Disney Company, Paramount Pictures и Warner Bros., о прокате фильмов предстоящих сезонов.

На мероприятии были представлены крупнейшие голливудские и европейские киностудии, а также новейшие технологии и инновационные решения для кинотеатров. CineEurope, организованная The Film Expo Group, является официальным мероприятием Международного союза кинотеатров (UNIC), объединяющего представителей киноиндустрии более чем из 70 стран.

Также состоялись встречи с ведущими поставщиками кинотехнологий, в ходе которых обсуждались современные решения для кинотеатров, перспективы внедрения инноваций, а также использование технологий виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности для создания нового зрительского опыта.

CineMastercard продолжает развивать киноиндустрию Азербайджана, предоставляя зрителям возможность смотреть мировые кинопремьеры одновременно с их международным релизом. Сеть кинотеатров и в дальнейшем намерена внедрять современные технологии, совершенствовать качество кинопоказа и создавать для посетителей максимально комфортные условия просмотра, укрепляя лидерские позиции на рынке страны.