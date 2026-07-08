В Азербайджане более 36 тысяч абитуриентов сдадут вступительные экзамены

12 июля Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет вступительные экзамены в высшие учебные заведения для абитуриентов I и IV групп специальностей. В этот же день для поступающих III группы, выбравших обе подгруппы DT и TC, состоится экзамен по географии. Экзамены пройдут в Баку, Ханкенди, Нахчыване, Гяндже и еще 20 городах и районах страны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ГЭЦ, в экзаменах примут участие 36 356 абитуриентов, из них почти 25 тысяч поступают по I группе специальностей.

Экзамены начнутся в 10:00. Допуск в здания завершится в 09:45, после чего опоздавшие участники не будут допущены. Пропуска на экзамен доступны для печати на сайте ГЭЦ с 2 июля.

Для проведения экзаменов задействованы 153 экзаменационных здания, более 2,6 тысячи аудиторий и свыше 4,5 тысячи сотрудников. Для 65 абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные условия, включая отдельные аудитории и индивидуальных наблюдателей для незрячих участников.