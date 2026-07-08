Джейхун Байрамов анонсировал расширение сотрудничества с Иорданией

Достигнуты важные договоренности по расширению сотрудничества между Азербайджаном и Иорданией в сферах политического диалога, экономического сотрудничества, гуманитарных связей и региональных вопросов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместном брифинге в Баку с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и по делам экспатриантов Иорданского Хашимитского Королевства Айманом Сафади.

Министр отметил, что в ходе встречи состоялись обсуждения по вопросам сотрудничества на международных платформах, регионального развития и региональной безопасности. По его словам, был особо отмечен текущий уровень двусторонних азербайджано-иорданских отношений и подчеркнуто, что основу этих отношений составляют тесные контакты, сформировавшиеся на протяжении многих лет между лидерами двух стран. Д.Байрамов указал, что сотрудничество между министерствами иностранных дел Азербайджана и Иордании носит интенсивный характер. Он сообщил, что с коллегой регулярно проводятся телефонные переговоры, а также обмен мнениями по актуальным вопросам осуществляется в ходе встреч практически на всех международных платформах.

По словам министра, расширение существующей договорно-правовой базы создаст дополнительные возможности для развития сотрудничества в различных сферах. Он подчеркнул, что в рамках визита между двумя странами были подписаны важные соглашения, в то же время готовятся новые документы по различным направлениям, и ожидается их подписание в ближайшем будущем.

Д.Байрамов сообщил, что на встрече широко обсуждались вопросы экономического сотрудничества. По его словам, объем существующего товарооборота не удовлетворяет стороны, и в этой сфере имеется большой потенциал развития. Министр отметил наличие благоприятных возможностей для расширения сотрудничества в промышленности, энергетике, сфере минеральных ресурсов, сельском хозяйстве, сфере продовольственной безопасности и в других направлениях. Он добавил, что выполнение договоренностей, достигнутых на заседании Совместной межправительственной комиссии, продолжается, и сегодня в этом направлении были достигнуты новые соглашения.

По словам Д.Байрамова, в ближайшее время делегация рабочей группы посетит Иорданию, где конкретные проекты будут обсуждены на месте. Кроме того, планируется организация взаимных визитов представителей деловых кругов обеих стран, что в будущем послужит увеличению товарооборота.

Министр сообщил, что в ходе встречи подробно проинформировал коллегу о растущих транспортно-логистических возможностях Азербайджана, его роли как транзитной страны между Европой и Азией, а также о возможностях, созданных для иностранных инвесторов в Свободной экономической зоне Алят.

Д.Байрамов отметил, что стороны подчеркнули важность дальнейшего расширения сотрудничества в гуманитарной сфере. По его словам, особое значение имеет продолжение и расширение проектов, реализуемых в сферах культуры и образования.

Министр сообщил, что Азербайджанское агентство содействия международному развитию уже много лет сотрудничает с соответствующими структурами Иордании. Он добавил, что обе страны реализуют проекты гуманитарной помощи в различных регионах, в том числе в Палестине, и координация деятельности в этой сфере может стать одним из важных направлений будущего сотрудничества.

Д.Байрамов также отметил, что большие перспективы имеет сфера туризма. Он указал, что в 2025 году был зафиксирован значительный рост числа взаимных визитов, однако в этом направлении необходимо принять дополнительные меры.

Министр подчеркнул, что с конца мая между Азербайджаном и Иорданией начали выполняться регулярные прямые авиарейсы. В настоящее время рейсы осуществляются один раз в неделю, и стороны также обсудили увеличение их количества.

Д.Байрамов добавил, что сегодня между Азербайджаном и Иорданией было подписано соглашение о взаимном освобождении от визовых требований владельцев общегражданских паспортов. По его словам, данный документ внесет важный вклад в расширение контактов между людьми, развитие туризма и укрепление сотрудничества между деловыми кругами.