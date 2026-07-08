https://news.day.az/sport/1846621.html В квалификации Лиги чемпионов сегодня состоятся четыре встречи Сегодня в Лиге чемпионов УЕФА продолжатся первые матчи первого квалификационного раунда. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в течение дня состоятся четыре встречи. Лига чемпионов УЕФА Первый квалификационный раунд, первые матчи 8 июля 19:00 - "Кайрат" Алматы - "Сутьеска" 20:00 - "Флора" Таллин - "Иберия" Тбилиси
19:00 - "Кайрат" Алматы - "Сутьеска"
В квалификации Лиги чемпионов сегодня состоятся четыре встречи
Сегодня в Лиге чемпионов УЕФА продолжатся первые матчи первого квалификационного раунда.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в течение дня состоятся четыре встречи.
Лига чемпионов УЕФА
Первый квалификационный раунд, первые матчи
8 июля
19:00 - "Кайрат" Алматы - "Сутьеска"
20:00 - "Флора" Таллин - "Иберия" Тбилиси
21:00 - "Витебск" - "Университатя" Крайова
21:00 - "Петрокуб" - "Эгнатия"
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