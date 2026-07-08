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В квалификации Лиги чемпионов сегодня состоятся четыре встречи

Сегодня в Лиге чемпионов УЕФА продолжатся первые матчи первого квалификационного раунда. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в течение дня состоятся четыре встречи. Лига чемпионов УЕФА Первый квалификационный раунд, первые матчи 8 июля 19:00 - "Кайрат" Алматы - "Сутьеска" 20:00 - "Флора" Таллин - "Иберия" Тбилиси