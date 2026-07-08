В квалификации Лиги чемпионов сегодня состоятся четыре встречи

Сегодня в Лиге чемпионов УЕФА продолжатся первые матчи первого квалификационного раунда.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в течение дня состоятся четыре встречи.

Лига чемпионов УЕФА

Первый квалификационный раунд, первые матчи

8 июля

19:00 - "Кайрат" Алматы - "Сутьеска"
20:00 - "Флора" Таллин - "Иберия" Тбилиси
21:00 - "Витебск" - "Университатя" Крайова
21:00 - "Петрокуб" - "Эгнатия"