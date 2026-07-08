В ряде сел Евлахского и Бардинского районов временно не будет газа

9 июля в ряде сел Евлахского и Бардинского районов будет временно ограничена подача газа.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Тертерское региональное управление газовой эксплуатации ПО "Азеригаз".

По данным ведомства, в связи с подготовкой к осенне-зимнему сезону 9 июля с 09:00 и до завершения ремонтных работ будет временно приостановлена подача газа в селах Малбинеси, Гоюнбинеси, Гарамамедли, Гараманлы, Гаджымахмудлу, Нураллар, Деллеклер, Немерли, Кёюк, Рустамли, Кёвер и Коланы Евлахского района, а также в селе Самух Бардинского района.