Азербайджанская нефть выросла в цене

Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла по сравнению с предыдущим показателем на 1,95 доллара США, или 2,6%, и составила 75,66 доллара за баррель.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в информации участников нефтяного рынка.

"Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 1,79 доллара, или 2,5%, и составила 72,94 доллара за баррель. Цена сырой нефти марки URALS выросла по сравнению с предыдущим показателем на 1,98 доллара, или 4,8%, и достигла 42,93 доллара за баррель. Цена нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 1,99 доллара, или 2,8%, и достигла 71,87 доллара за баррель", - говорится в информации.

Отметим, что в государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.