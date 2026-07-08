Обмен опытом в рамках ВОИС будет содействовать развитию национальных систем интеллектуальной собственности

Обмен опытом в рамках Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) будет содействовать развитию национальных систем интеллектуальной собственности и повышению качества цифровых услуг.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель правления Агентства интеллектуальной собственности Азербайджана Камран Иманов, выступая в онлайн-формате в рамках 68-й сессии Ассамблей государств - членов ВОИС в Женеве.

"Уважаемый господин Председатель, уважаемый господин Генеральный директор, уважаемые участники Ассамблеи!

Позвольте поздравить Генерального директора Всемирной организации интеллектуальной собственности господина Дарена Танга с переизбранием на очередной срок.

Развитие сферы интеллектуальной собственности в Азербайджане осуществляется в соответствии со Стратегией социально-экономического развития, Концепцией цифрового развития и Стратегией искусственного интеллекта на 2025-2028 гг. Растущая междисциплинарность интеллектуальной собственности, ее вклад в инновационную экосистему и осуществленная Президентом страны институциональная реформа превращают офис ИС в один из важнейших акторов развития. В центре внимания философия результатов интеллектуальной деятельности (РИД), ИИ и ИС: от математических истоков до философско-правовых аспектов, степень использования инновационного потенциала и другие междисциплинарные исследования, осуществляемые в тандеме с созданными нами кафедрами ИС в ведущих вузах", - сказал Камран Иманов.

По его словам, в основе этой политики в сфере ИС лежит переосмысление самой ИС не только как исключительных прав, но также как и объектов, наделенных этими правами.

"Мы благодарны Секретариату ВОИС в связи с тем, что структура и деятельность Агентства вошли в число 15 выделенных офисов ИС и нашли отражение в книге WIPO "Pathfinders Report".

Наряду с цифровой платформой промышленной собственности, PƏNAH, интегрированный с IPAS WIPO с 24/7 и онлайн-регистрацией, 3D-форматом, "Открытыми реестрами", в том числе с мобильных платформ и специальным меню доступности, функционирует и цифровая платформа по авторскому праву", - отметил Камран Иманов.

По его словам, создан ИИ-бот с консультационными возможностями, а в рамках сотрудничества с Евразийским патентным ведомством разработаны решения для ИИ по автоматизации основных процессов патентования.



"Уверен, что обмен опытом в рамках ВОИС будет содействовать развитию национальных систем интеллектуальной собственности и повышению качества цифровых услуг", - сказал Камран Иманов.