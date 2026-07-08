Израиль нанес авиаудар по югу Ливана

Израильская армия нанесла удар по району между населенными пунктами Барашит и Бейт-Яхун на юге Ливана.

Об этом сообщили ливанские источники, передает Day.Az.

Также сообщалось об артиллерийском обстреле окраин. По данным Al Jazeera, по району было выпущено около десяти снарядов.

Информации о пострадавших пока не приводится.