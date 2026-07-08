https://news.day.az/world/1846640.html Израиль нанес авиаудар по югу Ливана - ВИДЕО Израильская армия нанесла удар по району между населенными пунктами Барашит и Бейт-Яхун на юге Ливана. Об этом сообщили ливанские источники, передает Day.Az. Также сообщалось об артиллерийском обстреле окраин. По данным Al Jazeera, по району было выпущено около десяти снарядов. Информации о пострадавших пока не приводится.
Израиль нанес авиаудар по югу Ливана - ВИДЕО
Израильская армия нанесла удар по району между населенными пунктами Барашит и Бейт-Яхун на юге Ливана.
Об этом сообщили ливанские источники, передает Day.Az.
Также сообщалось об артиллерийском обстреле окраин. По данным Al Jazeera, по району было выпущено около десяти снарядов.
Информации о пострадавших пока не приводится.
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