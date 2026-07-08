https://news.day.az/sport/1846668.html

Азербайджан назвал участников еврокубков по волейболу

Определились волейбольные клубы, которые представят Азербайджан в еврокубках в новом сезоне. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, женский клуб "Туран" и мужская команда "Хиласэдиджи" выступят в Лиге чемпионов CEV. Обе команды в прошлом сезоне стали чемпионами Азербайджана.