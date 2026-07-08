https://news.day.az/sport/1846668.html Азербайджан назвал участников еврокубков по волейболу Определились волейбольные клубы, которые представят Азербайджан в еврокубках в новом сезоне. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, женский клуб "Туран" и мужская команда "Хиласэдиджи" выступят в Лиге чемпионов CEV. Обе команды в прошлом сезоне стали чемпионами Азербайджана.
Азербайджан назвал участников еврокубков по волейболу
Определились волейбольные клубы, которые представят Азербайджан в еврокубках в новом сезоне.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, женский клуб "Туран" и мужская команда "Хиласэдиджи" выступят в Лиге чемпионов CEV.
Обе команды в прошлом сезоне стали чемпионами Азербайджана.
Серебряные призеры национального первенства также сыграют в еврокубках.
Мужской клуб "Орду" и женская команда DH Volley выступят в Кубке вызова.
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