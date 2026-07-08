Азербайджан назвал участников еврокубков по волейболу

Определились волейбольные клубы, которые представят Азербайджан в еврокубках в новом сезоне.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, женский клуб "Туран" и мужская команда "Хиласэдиджи" выступят в Лиге чемпионов CEV.

Обе команды в прошлом сезоне стали чемпионами Азербайджана.

Серебряные призеры национального первенства также сыграют в еврокубках.

Мужской клуб "Орду" и женская команда DH Volley выступят в Кубке вызова.