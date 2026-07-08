Трамп объявил о конце перемирия с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, перемирие США и Ирана закончилось.

Так он ответил на вопрос журналистов в Анкаре о мирных договоренностях между странам, передает Day.Az со ссылкой на SkyNews.

"Это очень интересный вопрос. Мне кажется, на этом все закончилось. Я больше не хочу с ними иметь дело", - заявил президент США.

Он назвал дальнейшие контакты с иранской стороной "пустой тратой времени".

Напомним, что в ночь на 8 июля Центральное командование США (CENTCOM) объявило о нанесении ударов по Ирану на фоне сообщений об атаках Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на танкеры в Ормузском проливе. Взрывы прогремели в округе Сирик и у города Кешм, а также в порту Бендер-Аббас, писали IRIB и Tasnim.

По данным ведомства, военные США поразили более 80 целей высокоточными боеприпасами, включая более 60 катеров КСИР. Через несколько часов CENTCOM объявил о завершении ударов, заявив, что целью операции было снижение способности Ирана продолжать атаки на международное судоходство.

По версии американского командования, 7 июля Тегеран атаковал три танкера в Ормузском проливе: Al Rekayyat под флагом Маршалловых островов, Wedyan под флагом Саудовской Аравии и либерийский Cyprus Prosperity.

Саудовская Аравия назвала атаки угрозой безопасности международного судоходства и поставок энергоносителей. Катар также осудил инцидент и потребовал от Ирана прекратить действия, угрожающие региональной безопасности. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи отверг обвинения Дохи.

США и Иран 18 июня подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий двухмесячное прекращение огня и подготовку переговоров о более широком соглашении.